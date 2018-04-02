ليونيل ميسي لا يعرف موعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا‎

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إنه لا يعرف بالتحديد موعد اعتزاله كرة القدم، بشكل نهائي، علمًا أن عقده مع الفريق الكتالوني يمتد حتى العام 2021.

وقال ميسي (30 عامًا) في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية، إنه لا يفكر بموعد الاعتزال النهائي، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا بالتطور لأنه مازال لم يحقق الكثير من الأمور والأهداف.

وأضاف ميسي: “أتمنى أن تلعب الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم، لأنني أعيش في إسبانيا منذ فترة طويلة، ولي العديد من الأصدقاء في منتخب لاروخا، وعلينا أن ننتظر وقتها ما سيحدث، ولكن كثيرًا ما فازت الأرجنتين من قبل”.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر 6/1 أمام إسبانيا قبل أيام استعدادًا للبطولة التي تبدأ منتصف يونيو المقبل في روسيا.

وأردف: “إسبانيا والبرازيل وألمانيا من أفضل المنتخبات في العالم، لكن هناك بعض منتخبات أخرى مرشحة لتحقيق اللقب أيضًا”.

وأكد ميسي أن كل لاعب يختلف عن الآخر، ويملك شخصية مختلفة، مشيرًا إلى أنه مجرد لاعب في النهاية وأن مواجهة اللاعبين العظماء أمر يحفزه.

وعن الدوري الإسباني قال ميسي إنه لا يرى بطولة الدوري الإسباني تحت سيطرة ريال مدريد وبرشلونة فقط، موضحًا أن أتلتيكو مدريد فاز بها قبل أعوام، بجانب قتال عدد من الفرق على التأهل لبطولات أوروبا.

وسجل ميسي 35 هدفًا وصنع 16 في 43 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي.