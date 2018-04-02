تقارير تكشف مدة غياب ناتشو عن صفوف ريال مدريد

قد تبعد الإصابة ناتشو، مدافع فريق ريال مدريد، لمدة شهر عن صفوف الفريق الملكي، بحسب ما كشفته تقارير صحفية، اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن ناتشو سيغيب عن الريال لفترة قد تصل لشهر، وبالتالي لن يلحق بمواجهتي يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ناتشو للإصابة في الفخذ خلال مواجهة لاس بالماس السبت الماضي بالليغا، وهي الإصابة الأولى له في مسيرته الاحترافية منذ أن تم تصعيده للفريق الأول لريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، أن ناتشو خضع لفحوصات طبية، ويعاني من إصابة في عضلة الفخذ اليمنى، موضحًا: “سيستمر تقييم تعافيه”.

ويتواجد ناتشو في قائمة ريال مدريد التي ستخوض لقاء الذهاب ضد يوفنتوس غدًا الثلاثاء، وسافر مع بعثة الفريق لتورينو رغم الإصابة.