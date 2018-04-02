أومتيتي يثير جدلًا بتصريحاته عن عدم وجود مفاوضات من نادي برشلونة لتمديد عقده

تحدث الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لقناة “كنال بلوس” الفرنسية عن الإشاعات التي تحدثت عن مفاوضات نادي برشلونة معه لتمديد عقده وشرطه الجزائي الضعيف ورغبة فرق كبرى في ضمه.

ونفى المدافع الدولي الفرنسي مفاوضات إدارة البلوغرانا، قائلًا: “هو موضوع بالنسبة لي لا أرغب في مناقشته، من جهتي لا شيء بدأ ربما هناك رغبة من طرف الإدارة لفتح مفاوضات تمديد العقد، لكن في الواقع لا شيء بدأ”.

واعترف أومتيتي أن شرطه الجزائي قليل، موضحًا: “الشرط الجزائي في عقدي صغير وليس مهمًا، الكل يعرف ذلك إنه شيء يقلقني لكني لا أهتم به كثيرًا”.

وعبر أومتيتي عن سعادته بتواجده في النادي الكتالوني: “الحقيقة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل العديد من الفرق، لكن مرة أخرى أريد التأكيد أن لدي أهدافًا لم أحققها بعد مع برشلونة ولا أفكر في الرحيل”.

وأضاف: “لكن أيضًا في الحياة وفي عالم كرة القدم كل شيء يتغير بسرعة، لكن ما يمكنني قوله إني سعيد في فريقي الحالي”.

ويشغل مستقبل أومتيتي الجميع في برشلونة في ظل الإشاعات التي تحدثت عن اهتمام فرق كبرى بضمه وقدرتها على تلبية شروطه المالية، وينتظر أن يشهد الصيف المقبل صراعًا قويًا بين ضمه من فرق إنجليزية أو بقائه في برشلونة.