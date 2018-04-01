أتلتيكو مدريد يهزم ديبورتيفو لاكورونيا ويبقي على آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني

حافظ أتلتيكو مدريد على آماله الضعيفة في الفوز بلقب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا ثمينًا وصعبًا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة 1/0، اليوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في المرحلة 30 من المسابقة.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوز إلى لاعبه الفرنسي كيفن غاميرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، علمًا أن أتلتيكو مدريد خسر 1/0 أمام فياريال في الجولة الماضية

ورفع الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 67 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بـ 9 نقاط عن برشلونة المتصدر قبل 8 جولات على النهاية.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز رقم 20 في حين تلقى الخسارة 3 مرات وتعادل في 7.

في حين تجمد رصيد ديبورتيفو عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، وتلقى الخسارة الـ 18 في المسابقة هذا الموسم.