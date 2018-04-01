نجم وسط باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام نادي برشلونة

فتح النجم الفرنسي الشاب أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الباب أمام برشلونة الإسباني لضمه في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن رابيو، قوله:”لا أعلم مستقبلي مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف:”لا أعرف إن كنت سأبقى هنا الموسم المقبل، وسنرى ما سيحدث، لكنني أستمتع بكل لحظة، وبكل كأس أفوز بها مع باريس سان جيرمان”.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يهتم بالتعاقد مع رابيو الذي يبلغ من العمر 22 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

ورابيو من ناشئي باريس سان جيرمان، وانتقل على سبيل الإعارة إلى الفريق الأول العام 2012، وانتقل على سبيل الإعارة إلى تولوز بين يناير ويونيو 2013، ويمتد عقده مع الفريق حتى العام 2019.

وشارك رابيو مع باريس سان جيرمان في 41 مباراة، وسجل خلالها 5 أهداف، وصنع 7، لكن الفشل المتكرر في دوري أبطال أوروبا قد يكون حاسمًا في مستقبله مع الفريق الباريسي.