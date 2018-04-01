ريال مدريد يفكر في إعادة موراتا من جديد حال فشل التعاقد مع ليفاندوفسكي

كشفت تقارير صحفية بريطانية رغبة فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لاعب فريق تشيلسي الحالي بعد مغادرته للفريق الملكي أثناء فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويعاني النجم الإسباني البالغ من العمر 25 عامًا في الفترة الراهنة من تذبذب كبير في المستوى، إذ لم يسجل سوى هدف وحيد منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني في المباريات الودية الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية يرغب العملاق الإسباني بجلب مهاجم من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعد المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني على رأس الأسماء المرشحة للانضمام للميرينغي، في الفترة المقبلة، وفي حال فشل التعاقد مع المهاجم البولندي سيلجأ النادي الملكي إلى التعاقد مع لاعبه السابق للمرة الثالثة.

وسبق للفريق الملكي التخلي عن خدمات مهاجمه الشاب من قبل لصالح فريق يوفنتوس الإيطالي في العام 2014 قبل أن يعود الريال بعد عامين لتفعيل بند بالعقد المُبرم بينه وبين يوفنتوس يسمح له بإعادة اللاعب مقابل دفع مبلغ 26 مليون جنيه إسترليني.

وبعد العودة إلى الريال لم يجد موراتا فرصة للمشاركة مع الفريق، ما دفعه للخروج مرة أخرى من السانتياغو برنابيو إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

ولايزال يتمسك الريال بأمل التعاقد مع المهاجم البولندي الفذ خلال الفترة المقبلة، وفي حالة نجاح النادي الملكي بضمه قد تفتح هذه الصفقة الباب أمام البايرن للتعاقد مع موراتا لتعويض جهود ليفاندوفسكي حال رحيله.