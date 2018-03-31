جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وفوز ريال مدريد (صورة)

احتفظ نادي برشلونة بصدارة الدوري الإسباني رغم تعادله مع إشبيلية 2-2، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ30 لليغا.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 76 في صدارة الدوري الإسباني، بينما رفع إشبيلية رصيده إلى النقطة 46 في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، سجل غاريث بيل هدفين، ليقود ريال مدريد إلى الفوز 3-صفر على لاس بالماس المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني، رغم غياب عدة لاعبين أساسيين، منهم: الهداف كريستيانو رونالدو، والقائد سيرجيو راموس.

ويحتل ريال المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن برشلونة، ويأتي خلفه أتلتيكو مدريد برصيد 64 نقطة.