غاريث بيل يقود ريال مدريد إلى الفوز على لاس بالماس في الدوري الإسباني

سجل غاريث بيل هدفين ليقود ريال مدريد إلى الفوز 3-صفر على لاس بالماس، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني، رغم غياب عدة لاعبين أساسيين، منهم: الهداف كريستيانو رونالدو، والقائد سيرجيو راموس.

وأظهر بيل سرعته الهائلة في سباق على الكرة بعد تمريرة من زميله السابق في توتنهام لوكا مودريتش، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف كريم بنزيمة هدفًا من ركلة جزاء بعد خطأ ضد لوكاس فاسكيز.

وحصل بيل على ركلة جزاء نفذها بنفسه بنجاح خلال الشوط الثاني، ليضمن لريال الانتصار أمام الفريق المتعثر صاحب المركز 18، والذي يبتعد بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

واضطُر ناتشو فرنانديز مدافع ريال للخروج من الملعب خلال الشوط الأول بسبب إصابة في الفخذ، وبكى اللاعب الإسباني أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، وبدا أنه سيغيب عن مواجهة يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

ولم يعتمد زين الدين زيدان، مدرب ريال، على رونالدو، ومارسيلو، وتوني كروس، لمنحهم فترة راحة قبل لقاء يوفنتوس، كما غاب إيسكو، وراموس، بسبب الإصابة، وكذلك داني كاربخال بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر الذي يواجه إشبيلية اليوم.