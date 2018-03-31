هل يرحل هؤلاء اللاعبون عن ريال مدريد بأوامر كريستيانو رونالدو‎؟

“بين نجوم الصف الأول والأهم بالفريق إلى متقلبي المستوى”، يرغب كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، في رحيل 7 لاعبين من زملائه، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأبدت الصحيفة دهشتها بأن كريستيانو طلب رحيل النجم البارز في الفريق وإن لم يكن يشارك أساسيًا في كل المباريات، إيسكو، وهو الذي سجل هاتريك في مباراة بلاده “إسبانيا” الودية أمام الأرجنتين منذ يومين.

وبرر رونالدو رغبته، لسلوك إيسكو غير الجيد داخل وخارج الملعب، لذا يريد رحيله، بحسب الصحيفة.

ورغم انتشار شائعات وشكوك كثيرة حول رحيل إيسكو عن الفريق الملكي، إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن إدارة ريال مدريد لا تريد التخلي عن إيسكو، والأمر نفسه ينطبق على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان حتى وإن لم يشركه بشكل منتظم.

أما عن باقي اللاعبين الذين يرغب رونالدو في رحيلهم، فيأتي حارس الفريق الأساسي كيلور نافاس، فهداف ريال مدريد يتمنى التعاقد مع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمنتخب الإسباني بدلًا منه.

وإن لم يكن دي خيا فيمكن أن يكون مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة أو تيبو كورتوا حارس تشيلسي الإنجليزي بدلاء لنافاس وفق رغبة رونالدو.

ووفق “ديلي ستار”، فإن رونالدو طلب رحيل الظهير الأيمن للفريق المغربي أشرف حكيمي، وكل من ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورنتي، والشابين بورخا مايورال وخيسوس فاليخو.