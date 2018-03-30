الاتحاد الأوروبي يجري “فحوصات مفاجئة” على لاعبي نادي برشلونة

قامت لجنة الكشف على المنشطات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بزيارة مفاجئة لنادي برشلونة الإسباني، وأخذت عينات من بول ودم 11 لاعبًا؛ لإجراء فحص عن المنشطات.

وأعلن فريق برشلونة الخبر، حيث أكد أن اللجنة أخذت عينات من ليونيل ميسي وتير شتيغن ولويس سواريز وإنييستا وجيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو وصامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتش وسيرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا.

واعتادت لجنة الكشف عن المنشطات في الاتحاد الأوروبي القيام بزيارات مفاجئة لعدد من الأندية الأوروبية المشاركة في المنافسات القارية؛ لإجراء فحوصات عن المنشطات.

وليست المرة الأولى التي يُجرى فيها فحص مفاجئ عن المنشطات في برشلونة، فقد سبق للجنة أن زارت ريال مدريد عدة مرات وكل الفرق الأوروبية الكبرى.