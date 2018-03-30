زيدان يرمي الكرة في ملعب فلورنتينو بيريز ويعلن رغبته “البقاء مع ريال مدريد”

عبر الفرنسي زين الدين زيدان عن رغبته في البقاء مدربًا لريال مدريد الموسم القادم، مؤكدًا أنه يعشق ما يفعله رغم اعترافه بكون الفريق الملكي مطالب دائمًا في الفوز بالألقاب والتواجد على القمة.

وكان زيدان في تصريحات سابقة رفض التحدث بصراحة عن رغبته في البقاء مؤكدًا أنه ينتمي لريال مدريد ويتقبل كل قرارات الإدارة في نهاية الموسم.

وقال الأسطورة الفرنسي قبل مواجهة لاس بالماس: “بالطبع أرغب في الاستمرار الموسم القادم مدربًا لريال مدريد، أنا شغوف بكرة القدم أحب ما أعمله ومقاتل وأحب التنافس وهذا ما تعلمته في هذا النادي.”

وأضاف المدرب الفرنسي: “الأمر لا يتعلق بي، رغبتي أن أستمر مدربًا لريال مدريد أطول فترة ممكنة، لكن أعرف أين أنا، ريال مدريد فريق متطلب جدًا يرغب دائمًا في الوجود في القمة والفوز بالألقاب.”

ويعتبر التصريح رسالة واضحة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي تعود على إقالة مدربين بمجرد فشلهم في الفوز بالألقاب نهاية الموسم، لكنه حاليًا يواجه مدربًا دخل تاريخ الفريق ويحترمه جميع اللاعبين.

وقال زيدان: “أحب أن يقدم لاعبو فريقي كرة جميلة، أحاول أن أمنحهم الهدوء والراحة لأن كل لاعبي كرة القدم يحبون ذلك.”

وأمام زيدان منافسة وحيدة هي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه يوفنتوس في ربع النهائي وفي حال تحقيقه للقب سيعزز تاريخه الكبير في المسابقة بعدما أصبح أول مدرب يحتفظ باللقب في نسخته الجديدة.