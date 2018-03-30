تأكد غياب إيسكو وراموس عن مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إن سيرجيو راموس قائد الفريق وإيسكو لاعب الوسط ليسا جاهزين بدنيًا للمشاركة أمام لاس بالماس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدًا السبت، لكنه لم يوضح موقف نجم فريقه كريستيانو رونالدو.

وغاب إيسكو عن التدريبات؛ بسبب مشاكل في الظهر، منذ أن أحرز الثلاثية في فوز إسبانيا على الأرجنتين 6/1، الثلاثاء الماضي. كما غاب راموس أيضًا عن التدريبات التي تسبق مباراة الغد أمام الفريق المنتمي لجزر الكناري والمهدد بالهبوط.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “راموس وإيسكو يشعران ببعض التعب في الوقت الحالي؛ ولهذا لن يسافرا مع الفريق، ولكن علينا الانتظار بشأن باقي أفراد التشكيلة”.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رونالدو اتفق مع زيدان على منحه راحة في مباراة لاس بالماس، بعد أن خاض مباراتين مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولية؛ لكي يكون مستعدًا لمواجهة يوفنتوس، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا.

وشارك إيسكو أساسيًا في 18 من إجمالي 29 مباراة في الدوري هذا الموسم، وزادت الشكوك حول احتمال بقائه في ريال مدريد بعد المباريات الأخيرة التي لعبها مع منتخب إسبانيا.

وقال إيسكو: “في ريال مدريد لا أشعر بالثقة التي يحتاجها لاعب كرة القدم”.

لكن زيدان لا يشعر بالقلق إزاء هذا.

وقال المدرب الفرنسي: “كل شخص يمكنه تحليل التصريحات بالكيفية التي يراها، لكنني لست منزعجًا. ربما لا يشعر بالرضا لأنه لم يلعب مع ريال مدريد بشكل معتاد كما هو الحال مع منتخب إسبانيا، فهو يريد أن يلعب عددًا أكبر من المباريات، لكنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لفريقنا”.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة، متأخرًا بـ 4 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 15 نقطة عن برشلونة المتصدر.