كريم بنزيما يستعد لرقم تاريخي في مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

يحتفل الفرنسي كريم بنزيما بلقائه رقم 400 رفقة ريال مدريد في حال مشاركته خلال لقاء لاس بالماس السبت سواء أكان رسميًا أم بديلًا، رغم أن كل المعطيات تؤكد قيادته لهجوم الفريق في ظل عدم مشاركته في الفترة الدولية لإبعاده عن منتخب فرنسا منذ قضية الشريط الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا.

ومنذ انتقاله لريال مدريد صيف 2009 قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 35 مليون يورو سجل المهاجم الفرنسي 188 هدفًا في 399 لقاء كما قدّم 94 تمريرة حاسمة.

ويعيش المهاجم الفرنسي موسمًا سيئًا رفقة ريال مدريد وتلقى انتقادات واسعة من الجماهير والإعلام، لكنه في المقابل تلقى دعمًا غير محدود من مواطنه زين الدين زيدان مدرب الفريق وزملائه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعتبر الموسم الحالي الأسوأ للمهاجم الفرنسي حيث سجل 8 أهداف فقط خلال 34 لقاء كل المنافسات، ورغم ذلك يعتبر تاريخيًا الهداف رقم 7 في تاريخ ريال مدريد وقريبًا من الصعود للمركز السادس حيث يفصله عن المكسيكي هوغو سانشيز 19 هدفًا، كما فاز كريم بنزيما بـ 15 لقبًا رفقة ريال مدريد وهي: 3 في دوري الأبطال و3 في كأس العالم للأندية و3 في السوبر الأوروبي ولقبان للدوري الإسباني ولقبان لكأس ملك إسبانيا ولقبان للسوبر الإسباني وسجل في كل المسابقات باستثناء السوبر الأوروبي.

وتشير عدة تقارير كون الموسم الحالي قد يكون الأخير في مسيرته رفقة ريال مدريد، لكن في حال استمرار زيدان مدربًا فقد يبقى بديلًا جيدًا لمهاجم جديد يتعاقد معه الفريق ويبقى أبرز مرشح البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.