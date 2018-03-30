رونالدو وميسي.. سباق نهائي حول الأفضل في التاريخ

تحدثت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن السباق النهائي المرتقب بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو للفوز بكرة ذهبية سادسة باعتبارهما أبرز المرشحين مرة أخرى لحمل اللقب.

وأكدت الصحيفة أن 3 أشهر ستكون حاسمة بينهما في ظل قيمة دوري أبطال أوروبا بالنسبة للنجمين، وكأس العالم القادمة في روسيا الصيف المقبل.

وفاز النجمان بـ 10 كرات ذهبية بواقع 5 لكل منهما، وفاز كل منهما بـ 4 مرات بالحذاء الذهبي و4 مرات بدوري أبطال أوروبا ويعني الفوز بكرة ذهبية سادسة الكثير للنجمين الأشهر في العالم.

ورغم تفوق برشلونة محليًا في إسبانيا حيث يسير ميسي بخطوات ثابتة للفوز باللقب المحلي ويلعب نهائي كأس الملك، لا يزال ريال مدريد ونجمه كريستيانو رونالدو ينافسون غريمهم التقليدي على لقب دوري الأبطال.

واعتبر الفوز بدوري الأبطال حاسمًا للفوز بالكرة الذهبية في السنوات الأخيرة لكن السنة الحالية تتميز أيضًا بكأس العالم والتي قد تكون الفرصة الأخيرة للبرتغالي رونالدو وقبل الأخيرة تقريبًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتعطي الأرقام الشخصية تفوقًا للنجم البرتغالي خلال الشهور الثلاثة القادمة، حيث أنه في المواسم الثلاثة الأخيرة كان أفضل من غريمه على صعيد الأهداف وهو ما ساعد ريال مدريد على التتويج بلقبين متتالين لدوري أبطال أوروبا.

ويبقى كأس العالم في الصيف محطة أساسية للنجمين للحاق بكل من بيليه ومارادونا رغم أن عدم الفوز باللقب لا ينقص من قيمتهما كأفضل لاعبين في التاريخ رفقة عدد قليل من نجوم كرة القدم العالمية.

لكن الفوز بكأس العالم رفقة منتخبي بلديهما قد يجعل لقب الأفضل في التاريخ أقرب للفائز، خاصة أنه سيمنحه أيضًا الكرة الذهبية السادسة.