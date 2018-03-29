صاحب تمثال رونالدو “المشوه” يكشف عن آخر أفضل كثيرًا (صورة)

بعد مرور عام كامل، كشف إيمانويل سانتوس عن تمثال نصفي جديد للنجم كريستيانو رونالدو، بعدما تعرض تمثاله الأول العام الماضي لانتقادات واسعة.

ونحت سانتوس تمثالًا لرونالدو البالغ عمره 33 عامًا لوضعه في مطار ماديرا مسقط رأس هداف ريال مدريد الإسباني وقائد البرتغال، لكن النتيجة كانت مغايرة تمامًا، حيث تعرض التمثال السابق لانتقادات لاذعة من الكثيرين وبينهم رونالدو نفسه.

وتحدى موقع Bleacher Report سانتوس لينتج تمثالًا جديدًا؛ ليمحو ذكرى التمثال الأول الذي تعرض لانتقادات شديدة، وبالفعل نجح في ذلك يوم الخميس بعد نحو 365 يومًا.

وكشف سانتوس وزوجته لموقع Bleacher Report مدى معاناتهما عقب الانتقادات التي تعرض لها التمثال الأول، خاصة بعدما انتشرت الصور الكوميدية للتمثال.

وقال سانتوس: “عملت في المطار وعلمت أنهم سيضعون التمثال هناك وبدأت في نحته. لكن بمجرد الانتهاء من التمثال بدأ الناس يتصلون بي ويأتون لبيتي ويقولون لي هل رأيت هذا؟ وفي يدهم صورة للتمثال”.

وقالت زوجته التي كانت على ما يبدو تبكي في فيديو مصور: “أتذكر مدى صعوبة تلك الأيام. لذلك قرر نحت تمثال آخر”.