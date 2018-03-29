لهذا السبب.. كريستيانو رونالدو يغيب عن مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

كشفت صحيفة ” ماركا ” المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن لقاء لاس بالماس لإراحته ليكون جاهزًا للمواجهة المرتقبة الثلاثاء القادم أمام يوفنتوس الإيطالي، خلال ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو في اللقاءين الوديين لمنتخب بلاده أمام مصر وهولندا، وسجل هدفي الفوز على المنتخب المصري، لكنه تلقى خسارة قاسية أمام الطواحين الهولندية 3-0 .

وتعوّد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على إراحة نجمه الأول قبل المواجهات القوية في دوري أبطال أوروبا، حيث غاب في سنة 2018 عن لقاء إسبانيول وبرشلونة وليغانيس في الدوري الإسباني، كما غاب عن لقاءات كأس الملك.

ورغم كونه قد عاد للمنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني، وقلّص الفارق مع غريمه ميسي إلى 3 أهداف، لكن النجم البرتغالي يدرك أن مسابقته المهمة هي دوري أبطال أوروبا، حيث إنه مطالب بقيادة فريقه لدور نصف النهائي على حساب منافس قوي.

وعاد رونالدو اليوم الخميس لتدريبات ريال مدريد، ولن يسافر لجزر الكناري لمواجهة لاس بالماس السبت القادم.

ويعاني المدرب الفرنسي من عودة عدة لاعبين من اللقاءات الدولية بعدما شاركوا في لقاءين رفقة منتخبات بلدانهم، ويحتاج لنظام مداورة خلال اللقاء ليكون الجميع جاهزًا لمواجهة الفريق الإيطالي الثلاثاء.