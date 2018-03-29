جيرو يفقد أعصابه بسبب مبابي (فيديو)

فقد أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا أعصابه خلال لقاء مع الصحفيين، عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على روسيا وديًا، يوم الثلاثاء؛ وذلك بسبب زميله كيليان مبابي.

وخلال الرد على أسئلة الصحفيين، توقفوا عن الحديث معه عندما عبر مبابي خلف جيرو وتحدثوا معه ليقول مهاجم آرسنال السابق إنه سيرحل.

وتعافت فرنسا من خسارة على أرضها أمام كولومبيا، يوم الجمعة الماضي، وفازت 3-1 على روسيا مستضيفة كأس العالم بعد عرض رائع من بول بوغبا، لكن الفريق لا يبدو مستعدًا بعد للعرس العالمي الذي سينطلق بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وهيمن بوغبا على وسط الملعب وصنع الهدف الأول لزميله مبابي وأحرز هدفًا رائعًا من ركلة حرة، ونجح زميله الشاب البالغ عمره 19 عامًا في تسجيل ثنائية.

وبدا أن الجميع يسعى للحديث إلى مبابي عقب المباراة، بما في ذلك الصحفيون الفرنسيون، لذلك عندما مر مبابي خلف جيرو صاحوا باسمه، بينما كان جيرو الذي شارك في 20 دقيقة فقط يتحدث للصحفيين.

وخلال تصريحات مهاجم تشيلسي عن المباراة ونتيجتها مر مبابي من الخلف، وهتف الصحفيون له؛ ليغضب جيرو قائلًا: “هل تريدون الحديث معه؟ اذهبوا له”، ورحل المهاجم لكنه عاد بعد اعتذار الصحفيين عن هذا الموقف سريعًا.