هاكر إسباني وراء سرقة أموال صفقة الهولندي ستيفان دي فريخ

كشفت التحقيقات الأوروبية بشأن الخلاف بين فريقي لاتسيو وفينورد حول الحصة الأخيرة من مبلغ صفقة انتقال الهولندي ستيفان دي فريج عن تمكن هاكر إسباني من الدخول للحساب الذي وضع فيه مبلغ 2 مليون يورو وتحويلها لحسابات في عدة بنوك أوروبية.

وكانت المشكلة اندلعت حين احتج فريق فينورد على فريق لاتسيو حول تأخره في دفع مبلغ 2 مليون يورو الحصة الأخيرة من صفقة الهولندي ستيفان ددي فريج الذي كلف الفريق الإيطالي مبلغ 8،5 مليون يورو على عدة دفعات منذ صيف 2014 تاريخ الصفقة.

وأكد فريق لاتسيو الإيطالي أنه احترم دائمًا مواعيد تسليم حصص الدفع الخاصة بالصفقة وأنه وضع المبلغ في البنك المتفق عليه بينما لم يتوصل فريق فينورد بالمبلغ.

وفتحت تحقيقات على الصعيد الأوروبي وتمكنت السلطات الأمنية من تحديد جنسية المتهم وهو هاكر إسباني تمكن من الوصول لللحساب البنكي وحول المبلغ لعدة بنوك أوروبية.

وشارك الدولي الهولندي البالغ 26 سنة في 86 لقاء برفقة لاتسيو وسجل 6 أهداف وهو من العناصر الأساسية في الفريق كما لعب للمنتخب الهولندي 31 لقاء وسجل 3 أهداف.