ريال مدريد يحدد سعر بيع غاريث بيل

حدد ريال مدريد سعر جناحه الويلزي غاريث بيل الذي يسعى العديد من الأندية للتعاقد معه هذا الصيف، حيث رفض النادي الملكي رحيل بيل مقابل أقل من 100 مليون يورو (88 مليون جنيه إسترليني).

وانتقل النجم الويلزي إلى مدريد في عام 2013 ولديه عقد يمتد مع النادي حتى عام 2022، لكن التقارير تشير إلى أن إدارة النادي تنوي بيعه من أجل تمويل صفقات الموسم الجديد.

وعانى بيل مؤخرًا للمشاركة في التشكيلة الأساسية لمدربه زين الدين زيدان، في ظل تعرضه للعديد من الإصابات، لكنه سجل 12 هدفًا في 29 مباراة هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة AS الإسبانية، فإن أيام بيل في سانتياغو برنابيو باتت معدودة، لكن النادي لن يسمح برحيله مقابل مبلغ زهيد حيث يريد استرداد ما دفعه قبل خمس سنوات.

وقد ينضم إيسكو وماتيو كوفاسيتش إلى بيل في محاولة لجمع الأموال لتحقيق إصلاح شامل لفريق زين الدين زيدان، بعد موسم متواضع.

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع بيل منذ فترة طويلة، لكن ريال مدريد رفض رحيله في أكثر من مناسبة، وتبدو الفرصة سانحة الصيف الحالي للتعاقد مع الهداف التاريخي لويلز.

ويحصل بيل على نصف مليون استرليني في الأسبوع، ما يعني أن يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي فقط تستطيع تحمل هذا الراتب.