ميسي يسبق رونالدو للاستثمار في جزيرة إيبيزا الإسبانية

اشترى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة فندقًا من طراز 4 نجوم في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ليبدأ استثمارًا جديدًا لمؤسسته التجارية.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الفندق كلف النجم الأرجنتيني 26 مليون جنيه إسترليني، ويضم 52 غرفة ويبلغ سعر الليلة الواحدة 525 جنيهًا إسترلينيًا.

وانتقلت ملكية فندق “Es Vive ” لشركة ميسي والتي تسمى “MIM “، وأصبح الفندق يسمى “IBIZA Es Vive MIM “.

ويملك النجم الأرجنتيني عدة استثمارات عقارية في بلده ومجموعة فندقية أيضًا، لكنه تمكن من تحقيق فوز معنوي على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد في جزيرة إيبيزا .

وكان النجم البرتغالي قد أعلن أنه سينشىء فندقًا في الجزيرة تابعًا لمجموعته الفندقية الصيف الماضي، لكن المشروع لم يرَ النور حتى الآن.