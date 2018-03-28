“فيروس الفيفا” يجبر 5 لاعبين من نادي برشلونة على إجراء فحوصات طبية

ينتظر الجهاز الطبي في نادي برشلونة 5 لاعبين بعد عودتهم من لقاءات منتخب بلدانهم لإجراء فحوصات طبية إضافية لمعرفة خطورة الإصابة ومدة الراحة.

ورغم كون الأخبار الأولية التي تخص اللاعبين الخمسة مطمئنة، لكن بعضهم قد يغيب عن لقاء إشبيلية السبت المقبل في الدوري الإسباني ليكون جاهزًا لمواجهة روما، الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر قائمة اللاعبين الذين يثيرون القلق في برشلونة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن لقاءات منتخب بلاده أمام إيطاليا وإسبانيا لشعوره بالألم في عضلة أعلى الفخذ وعضلات الركبة، ومن المحتمل أن يجري المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد خطورة الإصابة.

وتدرب ميسي رفقة منتخب بلاده، لكنه في كل مرة شعر في نهاية التدريبات بالألم مما يجعل من مشاركته في لقاء إشبيلية المقبل محط شكوك؛ لكون الفريق الكاتالوني قد يرغب في إراحته حتى لقاء روما.

بينما عاد أيضًا كل من الحارس الألماني أندريه تير شتيغن والفرنسي لوكاس ديني والإسبانيان أندرياس إنييستا وجوردي ألبا بإصابات خفيفة من اللقاءات الدولية.

وسيجري اللاعبون الأربعة فحوصات إضافية في برشلونة لتحديد إصابتهم ومعرفة إن كانوا جاهزين للقاء إشبيلية.