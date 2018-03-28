كوستا بعد الفوز على الأرجنتين بسداسية: جماهير “التانغو” عليها أن تشكر الرب على وجود ميسي

وجه الإسباني دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، رسالة للجمهور الأرجنتيني الذين ينتقدون بشكل دائم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وذلك بعد هزيمة الأرجنتين المهينة أمام إسبانيا وديًا، أمس الثلاثاء، بسداسية مقابل هدف.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “في الأرجنتين ينتقدون ميسي كثيرًا، لكن من الواضح أنه عندما لا يكون على أرض الملعب، تكون الأمور مختلفة تماما”.

وأضاف مهاجم منتخب إسبانيا: “لاعب كبير مثل ميسي، لا يجب انتقاده، بل يجب أن تشكر جماهير الأرجنتين الرب على أنه يلعب ضمن صفوف فريقهم”.

???? لحظة وصول الأُسطورة ليو ميسي الى برشلونة pic.twitter.com/SS2fkPBL5m — FCB World (@FCBW_A7) March 28, 2018

وأتم: “ميسي يجيد التألق في جميع الأحوال، حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته، فإن وجوده فقط على أرض الملعب، يصنع الفارق”.

وكان ميسي قد غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بسبب الإصابة.

يذكر أن كوستا سجل الهدف الأول لإسبانيا في شباك الأرجنتين، ليفتح الطريق أمام الماتادور لتحقيق فوز كاسح.