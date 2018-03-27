مباراة إسبانيا والأرجنتين.. جماهير مدريد تحيي بيكيه بعد الهجوم عليه (فيديو)

رغم أنه أعلن مؤخرًا أن الفوز بكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا مع المنتخب الإسباني إلا أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لم يسلم من صحيات الاستهجان من جماهير مدريد خلال الفوز الساحق على الأرجنتين بستة أهداف مقابل هدف في ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.

وأطلقت الجماهير صحيات استهجان ضد مدافع النادي الكتالوني قبل انطلاق مباراة الأرجنتين الودية فور سماع اسمه من المذيع الداخلي بالملعب.

وبذلك أصبح ملعب واندا متروبوليتانو أحدث استاد هتفت جماهيره ضد مدافع مانشستر يونايتد السابق، بينما هتفت الجماهير بشكل أقل عند كل لمسة منه للكرة.

لكن بعد عشر دقائق صفقت بعض الجماهير له بعدما استخلص الكرة من أحد لاعبي الأرجنتين لكن التصفيق لم يكن بنفس قوة صيحات الاستهجان.

وعندما استبدل بيكيه منتصف الشوط الثاني وشارك بدلا منه سيزار أزبيليكويتا صفقت غالبية المشجعين لتحيته بعدما قدم أداء جيدًا.