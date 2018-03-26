تطور جديد في مستقبل غريزمان مع أتلتيكو مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن إدارة نادي أتلتيكو مدريد دخلت في مفاوضات مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لإقناعه بعدم الرحيل الصيف المقبل.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية أن المسؤولين في أتلتيكو مدريد لا يريدون سماع أخبار حول مستقبل غريزمان مع الفريق؛ لاعتقادهم أن هذا الأمر سيزيد الأمور سوءًا.

وتشير تقارير إلى أن برشلونة سيدفع قيمة فسخ عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد والتي تبلغ 100 مليون يورو لضمه إليه الصيف المقبل.

وأوضحت “أس” أن غريزمان الذي يبلغ من العمر 27 عامًا يدرك اهتمام ناديه بالإبقاء عليه، مما دفعه لإطلاق تصريحات إيجابية حول مستقبله مع النادي المدريدي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن إعلان برشلونة أنه لن يتعاقد مع غريزمان دون التفاوض مع ناديه يعني وجود اتفاق بين الناديين، يقضي بعدم اقتراب برشلونة من اللاعب، لكن إذا قرر غريزمان مغادرة أتلتيكو مدريد، فإن الأولوية في التعاقد معه ستكون لبرشلونة.

وكان غريزمان قد صرّح قبل أيام إلى أنه يريد حسم مستقبله قبل بداية بطولة كأس العالم التي تنطلق في روسيا في 14 يونيو المقبل.