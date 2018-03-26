هدف رائع للاعب برشلونة القادم أرثور ميلو مع غريميو البرازيلي (فيديو)

تواصل الصحافة الإسبانية اهتمامها بلاعب برشلونة القادم البرازيلي، أرثور ميلو، لاعب وسط فريق غريميو البرازيلي، والذي وقع للفريق الإسباني مقابل 30 مليون يورو وسيلتحق بعد نهاية العام الحالي.

وسجل ميلو هدفًا لفريقه غريميو في مرمى أفنيدا في ذهاب نصف نهائي الدوري البرازيلي “GAUCHO” وهو دوري خاص بولاية ريو غراندي دي سول، ليقوده للفوز 3-0 ويقربه من النهائي حيث يقام لقاء الإياب بملعب فريق غريميو.

وبدأ أرثور الهدف بتمريرة لزميله الذي أعدها له بين مدافعين وتمكن من التخلص منهما بلمسة فنية رائعة قبل أن يسدد الكرة في المرمى.

وكان برشلونة أعلن عن توصله لاتفاق مع نادي غريميو البرازيلي للتعاقد مع اللاعب، مقابل 39 مليون يورو، على أن تكتمل الصفقة عند فتح سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبدأ ميلو مسيرته الاحترافية مع نادي غوياس البرازيلي، حين كان في الثانية عشرة من عمره وبقي في صفوفه بين عامي 2008 و2010.

حط اللاعب البرازيلي الشاب رحاله في نادي غريميو عام 2010، وحقق معه عدة إنجازات، كان أبرزها الفوز بكأس ليبرتادوريس (البطولة الأقوى على مستوى أندية القارة الأمريكية الجنوبية) عام 2017.

شارك اللاعب مع فريقه في كأس العالم للأندية الذي استضافه الإمارات في أواخر العام الماضي، وحصد المركز الثاني، بعد خسارته المباراة النهائية أمام ريال مدريد بهدف نظيف.

كان ميلو ضمن التشكيلة المثالية في الدوري البرازيلي لعام 2017، بعد تألقه مع غريميو.

ومن المتوقع أن يقدم ميلو إضافة إلى خط وسط برشلونة، ليشكل ثنائيًا مع مواطنه فيليبي كوتينيو، بالإضافة إلى البرازيلي الثالث في خط الوسط، باولينيو.