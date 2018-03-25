125 ألف يورو لكل لاعب في حالة تتويج إسبانيا بالمونديال

توصل لاعبو المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد المحلي بشأن قيمة المكافآت التي سيتم صرفها لهم في حال التتويج بلقب كأس العالم التي ستقام الصيف الجاري في روسيا.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الأحد، فإنه تم الاتفاق مع مسؤولي الاتحاد الإسباني على حصول كل لاعب على مبلغ 125 ألف يورو في حال التتويج بلقب كأس العالم.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يحصل كل لاعب على مبلغ 30 ألف يورو في حالة تخطي دور المجموعات، كما سيحصل كل لاعب على مبلغ 95 ألف يورو في حالة الوصول إلى المباراة النهائية ولكن دون التتويج باللقب.

ويشارك المنتخب الإسباني بالمونديال في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرتغال والمغرب وإيران.