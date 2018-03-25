كريستيانو رونالدو يغازل الروبوت صوفيا في إعلان جديد (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للدون “كريستيانو رونالدو“، الذي ظهر في حوار طريف مع الروبوت “صوفيا” في أحد الإعلانات.

يظهر بالفيديو المميز، كيف ابتسمت صوفيا لكريستيانو رونالدو عندما أعطاها قبلة رقيقة في الإعلان الجديد الذي تم لصالح شركة الاتصالات البرتغالية “إم إي أوه” (MEO).

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، دخل الدون نجم “ريال مدريد” 33 عامًا إلى الغرفة بعدما غازلته صوفيا وغمزت له قائلة: “أنت أفضل مما ظننت”.

في الفيديو، يمكن رؤية الدون يغازل صوفيا ويصفها بالجميلة بعدما قالت له: “أنت لاعب كرة القدم صاحب أكبر جماهيرية في العالم”، ثم أضافت: “فزت بـ5 جوائز الكرة الذهبية وجائزتين من الفيفا، كما أنك سجلت 636 هدفًا”.

بعد التفاخر بأنها ذكية جدًا، قرر كريستيانو تحدي صوفيا لتكرار صيحته الشهيرة التي يقوم بها عند إحراز الأهداف، وعلى الرغم من جلوسه، إلا أنه لم يتردد في ثني قدميه ويديه بجانبه لإكمال حركته الشهيرة وهو جالس.

أظهر الإعلان أن صوفيا تحتاج إلى المزيد من التطوير في برمجتها، ليصبح اللقاء أكثر واقعية مستقبلًا إذا التقت مرة أخرى بالدون.