قلق في نادي برشلونة بشأن الحالة الصحية لميسي

أكدت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، أن الوضع الصحي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يثير القلق في منتخب بلاده وفي برشلونة، على حد سواء، بعدما لم يتدرب رفقة زملائه في المنتخب، يوم السبت، مفضلاً البقاء في صالة الرياضة.

وحسب الصحيفة، فميسي ما زال يشعر بالألم في عضلات أعلى الفخذ في رجله اليمنى رغم كونه عبر عن تفاؤله بالمشاركة في اللقاء الودي أمام إسبانيا المقرر، يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة “آ س”، أن المدرب سامباولي قرر عدم مشاركة ميسي أمام إسبانيا الثلاثاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، وقد يعود لبرشلونة للعلاج من المشكلة العضلية التي يعانيها.

ويخشى برشلونة أن تؤثر الإصابة على نجمه الأول وتغيبه لفترة ولو قصيرة، لكون الفريق يواجه روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 10 أيام فقط.