شاهد.. نيمار مع موهبة ريال مدريد الواعدة (صورة)

نشر النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد المعار إلى فلامنغو حتى نهاية الموسم.

وشاهد اللاعبان تفوق منتخب بلادهما البرازيل 3/0 على روسيا، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم بعد قرابة 3 أشهر في روسيا.

ويتواجد نيمار (26 عامًا) في البرازيل؛ للتعافي من الإصابة التي ستغيبه عن الملاعب 3 أشهر تقريبًا.

ويأتي لقاء اللاعبين في ظل تقارير تربط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

يشار إلى أن ريال مدريد تعاقد الصيف الماضي مع فينيسيوس مقابل 45 مليون يورو.

من جهته قال كارليس بويول لاعب برشلونة السابق في تصريحات نقلتها صحيفة “إستادو” البرازيلية: “نعم، أعتقد أن نيمار يمكن أن ينضم لريال مدريد، هو لاعب محترف، وهذا الأمر غير مستبعد”.

وتابع: “لكن في نفس الوقت أرى أن الصفقة ستكون معقدة جدًا، لأن باريس سان جيرمان لن يتركه بسهولة”.