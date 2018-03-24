تأكد غياب دي ماريا وأغويرو عن مباراة إسبانيا والأرجنتين وشكوك حول ميسي

حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا مهمًا على إيطاليا وديًا 2/0 في غياب قائده ونجم برشلونة ليونيل ميسي الذي يعاني مشاكل عضلية، لكنه تلقى ضربة جديدة بإصابة الجناح أنخل دي ماريا والذي سيغيب عن لقاء مباراة إسبانيا الودية الثلاثاء.

وتأكد غياب سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي الذي غاب عن مباراة إيطاليا بسبب الإصابة، كما أن حالة النجم الأول والقائد ليونيل ميسي لا تؤكد بشكل قاطع مشاركته يوم الثلاثاء.

وقال ميسي لصحيفة “أولي” الأرجنتينية: “أعاني مشكلة عضلية لبعض الوقت، تدربت بشكل عادي، لكني شعرت بالألم وقررنا أن ننتظر لغاية أن أكون على ما يرام، لدينا مشوار طويل مع المنتخب وأيضًا أشياء مهمة مع الفريق”.

وأكد النجم الأول أنه يرغب في المشاركة أمام إسبانيا وقال: “أنا متفائل أتمنى أن أتمكن من اللعب والتواجد مع المنتخب وأن أكون في أفضل الأحوال”.

وجاء قرار عدم مشاركة ميسي أمام إيطاليا بالتشاور بين الأطباء واللاعب والمدرب والذين سيتخذون قرار مشاركته الثلاثاء، لكن اللاعب والمدرب أكدا أنهما لا يرغبان في المغامرة في ظل ارتباط ميسي بفريقه برشلونة واللقاءات المهمة التي تنتظره في بداية الشهر المقبل.