ريال مدريد تفاوض مع دزيكو وزيدان رفض ضمه

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أن ريال مدريد حاول التعاقد مع البوسني إيدين دزيكو مهاجم روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، يوم الجمعة، أنه باستثناء البرازيلي مارسيلو والأرجنتيني غونزالو هيغواين انضم عدد قليل من اللاعبين للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولا يحبذ ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز ضم لاعبين خلال الشتاء، لكنه تواصل مع المهاجم البوسني الذي رفض الرحيل عن روما حاليًا.

وكان كيبا أريزابالاغا، حارس أتليتيك بيلباو، أحد أبرز أهداف ريال مدريد في الشتاء، لكن النادي الملكي تواصل أيضًا مع دزيكو في الوقت الذي كان فيه كريم بنزيما يقدم أدنى مستوياته في تشكيلة مدربه ومواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن زيدان كانت له الكلمة الأخيرة، حيث رفض وصول أريزابالاغا وكذلك رفض التعاقد مع مهاجم جديد، رغم أنه استمع إلى رأي مجلس الإدارة بقيادة بيريز.

وكان تشيلسي الإنجليزي الأقرب للتعاقد مع دزيكو ثم ريال مدريد، لكن كلاهما عرض عليه دور المهاجم البديل لبنزيما في حالة ريال مدريد وألفارو موراتا في حالة النادي اللندني.

ورفض مهاجم مانشستر سيتي السابق الرحيل عن روما الذي منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، ليصبح هداف الفريق وكذلك شعوره بالراحة في الإقامة بإيطاليا.

وشارك بنزيما في 247 مباراة في الدوري مع ريال وسجل 122 هدفًا، وأصبح ثالث أكبر هدافي دوري أبطال أوروبا، من اللاعبين الحاليين غير المعتزلين، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.