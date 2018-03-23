نيمار مقابل بوغبا.. مانشستر يونايتد يخطط لصففة تبادلية مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن مانشستر يونايتد يخطط لصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان تشمل تعاقده مع البرازيلي نيمار، مقابل انتقال الفرنسي بول بوغبا إلى الفريق الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة “دياريو غول” الإسبانية فإن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد مستاء من نجم الفريق، الفرنسي بول بوغبا ويعتقد أنه لم يقدم المستوى المتوقع خاصة أنه أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد بـ 105 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يريد خطف نيمار من ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب وأن الفريق الإنجليزي مستعد أيضًا لتقديم عرض ب 261 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 30 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي لنيمار.

وأشارت تقارير إلى توتر علاقة مورينيو بلاعبه بوغبا ما دفع المدرب البرتغالي لاستبعاد اللاعب الفرنسي من التشكيلة والاعتماد على الصاعد سكوت مسي توميني.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرما الصيف الماضي بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو، وشارك مع الفريق في 30 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 19.

لكن نيمار (26 عامًا) تعرض لإصابة الشهر الماضي وسيغيب عن الملاعب قرابة 3 أشهر ويسعى لأن يكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب بلاده البرازيل في كأس العالم في روسيا بعد 3 أشهر.

وذكرت تقارير أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، خاصة بعد الخسارة 3/1 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، علمًا أنه ودّع من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بالخسارة 5/2 أمام ريال مدريد.