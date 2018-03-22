زيدان يوافق على ضم ليفاندوفسكي دون التخلي عن بنزيما

ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أصبح أول أهداف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ترغب إدارة الفريق الملكي في حسم الصفقة مبكرًا مستفيدة من عدة عوامل أبرزها علاقتها الطيبة بإدارة بايرن ميونخ ووكيل أعمال اللاعب بيني زاهافي الذي يعد من المقربين من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة فرغم أن الفرنسي زين الدين زيدان لم يحسم مستقبله كمدرب لريال مدريد لكنه أعطى موافقته للتعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، لكنه لن يتخلى عن مواطنه كريم بنزيما الذي يفضل بقاءه في الفريق.

ويعتقد زيدان أن بنزيما لن يكون عائقًا أمام تواجد ليفاندوفسكي في ريال مدريد، وبإمكان الفريق استغلال اللاعبيْن في الموسم حسب نوعية اللقاءات والدور المطلوب منهما، ويبرز ليفاندوفسكي كهداف، بينما يمتاز الفرنسي بخلق المساحات واللعب دون كرة.

وتبقى مشكلة ريال مدريد في إتمام الصفقة تتمثل في عدم رغبة كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في رحيل مهاجم الفريق في الصيف المقبل، حيث كان من أشد المعارضين أيضًا لرحيله في عهد الإسباني بيب غوارديولا الذي وضعه لفترة في دكة البدلاء.