غاريث بيل يدخل تاريخ منتخب ويلز

دخل غاريث بيل جناح ريال مدريد تاريخ منتخب بلاده ويلز، إذ تجاوز رقم الأسطورة السابق إيان راش نجم ليفربول كهداف تاريخي للمنتخب الأول برصيد 28 هدفًا.

واحتاج نجم ريال مدريد إلى 21 دقيقة فقط ليسجل هدفين أمام منتخب الصين خلال نصف نهائي بطولة الصين الدولية، ووقع الأول في الدقيقة 3 والثاني في الدقيقة 21 ليرفع رصيده رفقة منتخب ويلز إلى 28 هدفًا معادلًا رقم إيان راش كأفضل هداف تاريخي لمنتخب ويلز.

وسجل غاريث بيل هدفًا ثالثًا في الشوط الثاني في الدقيقة 61 ليصبح هدفًا تاريخيًا لمنتخب بلاده برصيد 29 هدفًا.

وغادر بيل المباراة في الدقيقة 62 بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك) قاد بها منتخب بلاده للتقدم 6/0.

ولم يكن موسم غاريث بيل جيدًا مع ريال مدريد، إذ تعرض لعدد من الإصابات، كما أصبح بعد عودته يلازم دكة البدلاء في المباريات الأخيرة، ولم يبدأ أي مباراة أمام الفرق الكبرى.