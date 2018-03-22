ليونيل ميسي يبهر زملاءه في منتخب الأرجنتين بهذا الهدف (فيديو)

يستعد منتخب الأرجنتين حاليًا في مدينة مانشستر لمواجهة إيطاليا وإسبانيا وديًا استعدادًا لكأس العالم خلال شهرين في روسيا، وخلال التدريبات سجل ليونيل ميسي قائد المنتخب ونجم برشلونة هدفًا مذهلًا.

واكتفى لاعبو الأرجنتين بمشاهدة ميسي وهو يتسلم كرة عند دائرة منتصف الملعب ويركض بها نحو مرمى الخصم دون أن يقطع منه أحد الكرة.

وفجأة وحوله خمسة لاعبين يسدد من عند حافة منطقة الجزاء في الشباك بهدوء وسلاسة شديدة، وسط دهشة زملائه في المنتخب.

ويتصدر ميسي هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد حامل اللقب.

وتخوض الأرجنتين بطلة العالم مرتين (1978 و1986) غمار مونديال روسيا ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.