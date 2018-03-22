إنييستا يزيد غموض مستقبله مع نادي برشلونة

لم يحسم اندريس إنييستا قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قراره بشأن مغادرة الفريق هذا الموسم للانتقال إلى إحدى فرق الدوري الصيني أو البقاء في صفوف النادي الكتالوني. وقال صانع اللعب لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، إنه تلقى عرضًا من أحد الأندية الصينية مضيفًا أنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله قبل نهاية أبريل/ نيسان.

وبثت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس تصريحات إنييستا (33 عامًا) لإذاعة كادينا سير الإسبانية التي قال فيها “تراودني الكثير من الأفكار يزيح بعضها بعضًا.

“لا يزال أمامي عدة أسابيع قبل أن اتخذ قرارًا بالاستمرار أو الرحيل، وهذا واحد من أهم القرارات في مسيرتي المهنية”.

ووقع إنييستا عقدًا “مدى الحياة” مع النادي الكتالوني في أكتوبر تشرين الأول 2017 لكنه بات يلعب بشكل أقل بسبب الإصابات وبسبب انضمام فيليب كوتينيو الوافد الجديد من ليفربول.

وأضاف “أمر بمرحلة عمرية تتغير فيها أمور وتفتح فيها أبواب جديدة تثير الحماسة من جوانب كثيرة. المسألة لا تتعلق بما أحب أن أفعل بقدر ما يجب أن أفعل.

“إذا قررت الرحيل فسيكون هذا بسبب عدم قدرتي على منح النادي والفريق كل ما أستطيع كلاعب وكشخص. أيا كان القرار فإنه سيكون صعبًا”.