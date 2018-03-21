هل يلمح لانتقاله إلى برشلونة؟.. غريزمان: مستقبلي سيتم حسمه قبل كأس العالم

وسط تقارير تؤكد اقترابه من نادي برشلونة الإسباني، كشف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، على أنه سيحسم مستقبله مع فريقه قبل انطلاق فعاليات كأس العالم روسيا 2018.

وقال غريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب”، اليوم الأربعاء: “أود أن أخوض المونديال مع المنتخب الفرنسي بذهن صافٍ”.

وأضاف: “مستقبلي سيحسم قبل المونديال، أود الذهاب إلى روسيا بذهن صاف، وأعتقد أن هذا هو ما يرغبه الجميع، نبقى أو لن نبقى لا يهم، الأهم أنه يجب تسوية الأمور قبل المونديال كأس العالم”.

ويرتبط اسم غريزمان بالانتقال إلى نادي برشلونة خلال الصيف المقبل، حيث يعتزم النادي الكتالوني كسر شرطه الجزائي المقدر بحوالي 100 مليون يورو، وذلك على الرغم من نشوب بعض الخلافات القانونية بين البلوغرانا وأتلتيكو مدريد في الفترة السابقة.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية ، أشارت إلى أن صديقة غريزمان، إريكا تشوبرينا، سافرت إلى برشلونة في الفترة السابقة من أجل البحث عن شقة للسكن، تمهيداً لانتقال النجم الفرنسي إلى الكامب نو.