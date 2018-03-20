ميسي يكشف سر “حقن الهرمونات” اليومية في الطفولة

تحدث ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة بصراحة عن اضطراره للحقن بهرمون النمو في طفولته نظرًا لمعاناته.

وتم تشخيص حالة ميسي البالغ عمره 30 عامًا باضطراب في هرمون النمو المؤدي إلى قصر القامة ما أدى إلى حصوله عل حقنة كل ليلة في ساقيه.

وقال ميسي في مقابلة مطولة مع “تلفزيون أمريكا”: “لقد حقنت ساقيي كل ليلة وبدأت ذلك في سن 12 عامًا. في البداية أعطاني والداي الحقن منذ الثامنة من عمري. كانت إبرة صغيرة. لم يكن الأمر مؤلمًا، فقد كان أمرًا روتينيًا بالنسبة لي كان يجب أن أفعله وفعلت ذلك بشكل عادي”.

وأنفقت عائلة ميسي الكثير من الأموال بلغت ألف جنيه استرليني شهريًا على علاج الهرمونات حتى عرض عليهم أول ناد للمهاجم الأرجنتيني، نيويلز أولد بويز، المساعدة في الإنفاق.

ثم التقطه برشلونة في عام 2001، وكان عمره 13 عامًا فقط، ليتدرب في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة بعد ذلك، عرض عمالقة كتالونيا دفع ثمن كل علاجه الطبي حتى انتهى من عملية الحقن في العام التالي.

وقال اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا “لم يكن من الصعب عليّ المجيء إلى برشلونة. لقد تكيفت بسرعة لكن عائلتي لم تفعل ذلك. أراد أشقائي العودة وعادوا بالفعل وتركوني وحدي مع والدي الذي سألني ماذا أريد فقلت له البقاء”.

ولم تؤثر هذه الحالة المرضية على تألق ميسي، حيث سجل 374 هدفًا في 410 مباريات في برشلونة وحصل على خمس جوائز للكرة الذهبية في العالم.

كما سيقود منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الحالية في روسيا، على أمل الحصول على لقبه العالمي الأول لبلاده منذ عام 1986 بقيادة دييغو أرماندو مارادونا.