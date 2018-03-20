ببناء ثلاثة ملاعب في منزله.. غاريث بيل يتحول للغولف بعد اعتزاله (فيديو)

حقق غاريث بيل جناح ريال مدريد وأغلى لاعب في العالم سابقًا حلم حياته ببناء ملعب غولف في الحديقة الخلفية في منزله.

وبيل من أشد المعجبين برياضة الغولف ويمارسها بشكل احترافي وشارك في عدد من البطولات الكبرى لكن نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز عبر بعشقه للغولف إلى مرحلة جديدة العام الماضي عندما أعاد تطوير الأراضي في منزله في ويلز.

وخصص بيل مساحات شاسعة في الحديقة الخلفية من قصره لإقامة ثلاثة ملاعب غولف بثلاث حفر وبينها بحيرات وقال عن ذلك “عندما انتقلت إلى هنا كان هناك قطعة أرض جميلة وشيء أريد فعله حيث قررت تحقيق حلمي وأنشئ ملعبًا مصغرًا للغولف في منزلي”.

وأضاف “استغليت قطعة الأرض هذه في بناء ما نحن عليه الآن. كان هناك الكثير من العمل الشاق وظهرت أفضل كثيرًا مما أعتقد وسعيد جدًا بما حدث”.

وبدء تسليط الضوء على حب الجناح البالغ عمره 28 عامًا للغولف منذ ثلاث سنوات عندما ساعد ويلز على الفوز بكأس المشاهير في سيلتيك مانور ضد إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا.

وقال بيل: “أحاول لعب الغولف عندما يسنح لي الوقت. في الواقع، أنا مهووس بهذه اللعبة. لم أفكر فيما سأفعله بعد الاعتزال لكني أتمنى أن أتحول للغولف”.