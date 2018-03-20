هل يكون رونالدو جزءًا من استثمارات مايويذر في نيوكاسل؟

زعم الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر أنه مستعد للاستثمار في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وأنه يمكن أن يضم كريستيانو رونالدو للفريق.

ويبحث نيوكاسل يونايتد عن مشتر، وقال الملاكم البالغ عمره 40 عامًا إنه يحب هذه المدينة، ويمكن أن يشتري النادي ويتعاقد مع رونالدو.

وأضاف “أحب نيوكاسل، هؤلاء اللاعبون يحبون الاحتفال بقوة أكثر من أي مدينة في العالم. تعرفت على بعض اللاعبين العام الماضي. دائمًا أبحث عن فرص الاستثمار الجديدة، وأحب جميع أنواع الرياضات لكني أستمثر بعقلي وقلبي”.

وأوضح “الاستثمار بالقلب هو أسرع طريقة لخسارة المال، ولكن إذا قام شخص ما بوضع خطة عمل ، فيمكن لفريق عملي أن يبحث فرص زيادة الاستثمارات وتحقيق مكاسب من هذا المشروع حينها سأستثمر. ربما لم تكن كرة القدم هي لعبتي لكن لي اتصالات في كل مكان”.

وأضاف “كريستيانو صديقي منذ وقت طويل ويمكنه إنهاء مسيرته في نيوكاسل لو نجحت واشتريت النادي”.

واستعاد رونالدو (33 عامًا) بريقه بعد انطلاقة بطيئة وغير مألوفة هذا الموسم أثارت شكوكًا حول قدرته على العطاء؛ لكنه انتفض وسجل سيلًا من الأهداف ليصبح قاب قوسين أو أدنى من تصدر ترتيب هدافي الليغا.

وفي انطلاقة أسبوع شهدت تألقًا مبهرًا للمهاجمين في أوروبا سار رونالدو على خطى محمد صلاح لاعب ليفربول وماورو إيكاردي لاعب إنترميلان وأحرز رباعية في الفوز الكبير 6-3 على جيرونا يوم الأحد.

وبفضل هذه الرباعية تفوق رونالدو على لويس سواريز لاعب برشلونة في قائمة هدافي الدوري وأصبح على بُعد ثلاثة أهداف من ليونيل ميسي منافسه اللدود في الصراع على الأرقام القياسية والجوائز الفردية في العقد الأخير.