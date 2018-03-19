والدة كريستيانو رونالدو تفحم منتقديه (صورة)

هاجمت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني منتقديه، بعد الفوز 6/3 على ضيفه جيرونا، أمس الأحد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وسجل رونالدو 4 أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه إلى الفوز 6/3 في مباراة مثيرة، ويرتقي إلى المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري الإسباني، بفارق 3 أهداف عن منافسه ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

ونشرت والدة رونالدو صورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بينت أرقام نجلها في العام 2018.

وتكشف الإحصائية أن رونالدو البالغ من العمر 33 عامًا سجل 21 هدفًا في 13 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكتبت والدة رونالدو: “دعهم الآن يقولون إنه كان يجب عليه الاعتزال في عمر الـ33”.

وتعرض رونالدو لانتقادات عنيفة بعد بداية متواضعة مع ريال مدريد، لكنه يملك الآن 37 هدفًا في 35 مباراة، مقابل 35 هدفًا من 43 مباراة لمنافسه ليونيل ميسي.