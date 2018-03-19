اليويفا يتجه لفرض إجراءات تأديبية ضد فريقين فرنسيين

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون يواجهان إجراءات تأديبية بسبب شغب المشجعين في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

واصطدمت جماهير ليون بالشرطة خارج ملعب الفريق، الذي يستضيف نهائي البطولة هذا الموسم، بعد مواجهة تشسكا موسكو وأصيب العديد من الضباط.

وقال النادي في بيان إن ما حدث “تورطت فيه مجموعة من الجماهير ترتدي أغطية رأس ليست تابعة لروابط المشجعين الرسمية”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه وجه اتهامًا إلى ليون بداعي شغب جماهيره وإلقاء ألعاب نارية وإغلاق منافذ الخروج.

كما يواجه النادي اتهامًا “بالعنصرية” وفقًا لما جاء في تقرير مجموعة مكافحة التمييز العنصري.

ويواجه مارسيليا عقوبات بعد مشاكل في مباراته ضد مستضيفه أتلتيك بلباو في الليلة ذاتها واتهم أيضًا بشغب جماهيره وإشعال ألعاب نارية.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن اثنين من رجال الأمن في بلباو أصيبا في الأحداث.