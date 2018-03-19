نادي برشلونة على موعد مع دخول التاريخ

يخطو برشلونة بقوة نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني الدرجة الأولى للمرة رقم 25 في تاريخه، لكنه يأمل في صنع التاريخ والتتويج دون خسارة ويحتاج لتجنب الخسارة خلال 9 جولات متبقية لتحقيق الحلم.

ولم يحقق اللقب دون خسارة سوى فريقين هما أتلتيك بلباو موسم 1929/1930 وريال مدريد موسم 1931/1932 لكن الدوري الإسباني كان يتكون من 10 فرق فقط، بينما يتكون حاليًا من ضعف العدد.

وحققت عدة فرق أوروبية هذا الإنجاز في القرن الحالي أبرزها أرسنال الإنجليزي موسم 2003/2004، حيث حقق 26 فوزًا و12 تعادلًا تحت قيادة الفرنسي أرسين فينغ، ويوفنتوس موسم 2011/2012، حيث حقق 23 فوزًا و13 تعادلًا تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وكان آخر فريق أوروبي حقق هذا الإنجاز هو سيلتيك الأسكتلندي الذي تُوِّج بلقب الدوري الأسكتلندي الموسم الماضي دون هزيمة.

وطرحت صحيفة “ماركا” استفتاءً بين متصحفي موقعها عن إمكانية فوز برشلونة باللقب دون هزيمة حيث سجل حاليًا 23 فوزًا و6 تعادلات وتعتقد الأغلبية أن الفريق بإمكانه تحقيق الإنجاز.

وفي المقابل تعتقد الأغلبية أن ريال مدريد أقرب فريق بإمكانه منع برشلونة من الفوز دون خسارة حيث سيتواجهان في الكلاسيكو برسم الجولة 36، كما يظهر إشبيلية وسيلتا فيغو وفالنسيا ضمن الفرق المرشحة لهزم الفريق الكتالوني في الجولات المتبقية.

ويبقى رقم قياسي آخر في متناول برشلونة حاليًا لكن بهامش قليل حيث بإمكانه تحطيم الرقم القياسي في عدد النقاط للفوز باللقب والذي يبلغ 100 نقطة ويتساوى فيه مع غريمه ريال مدريد.

ويملك برشلونة 75 نقطة مع 27 نقطة متبقية ويحتاج للفوز بكل لقاءاته المتبقية لتحقيق رقم قياسي جديد.