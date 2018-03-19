ريال مدريد يتفق مبدئيًا على ضم ليفاندوفسكي لمدة عامين

ذكرت تقارير صحيفة إسبانية، أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن المهاجم البولندي وافق على الشروط الشخصية للتوقيع على عقد لمدة عامين بعد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي النادي الملكي خلال الشهر الحالي.

وقرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اتخاذ خطوة مهمة بالتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ في ظل عدم وضوح صفقة البرازيلي نيمار وقراره بالبقاء أو الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وكان ريال مدريد يطارد المهاجم البولندي منذ سنوات وتمكن من التفوق على تشيلسي وباريس سان جيرمان وآرسنال لإقناع اللاعب بالانضمام له، في ظل حرص اللاعب على ارتداء القميص الملكي.

وكان النادي الملكي مهتمًا أيضًا بالتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لكن النادي يدرك جيدًا أن دانيال ليفي رئيس النادي اللندني لن يفرط في لاعبه في ظل التعامل السابق معه في صفقتي غاريث بيل ولوكا مودريتش.

وانتقل اهتمام ريال مدريد إلى ليفاندوفسكي الذي يملك سجلًا رائعًا من الأهداف، إذ سجل 32 هدفًا لفريقه في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويعتقد أنه سيكون بديلًا للفرنسي غير المتألق كريم بنزيما الذي سجل سبعة أهداف فقط في 31 مباراة حتى الآن، كما يحرص ريال مدريد على ضم إيدن هازارد نجم تشيلسي في ظل اقتراب عقده الحالي مع النادي اللندني لنهايته، بعد 15 شهرًا ورفضه توقيع عقد جديد.

ومن المحتمل أن يرحل هازارد بنهاية الموسم، حال فشل تشيلسي في ضمان أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحال تحقيق ريال مدريد لرغباته التعاقدية قد يشهد الموسم المقبل رحيل بيل، الذي جذب اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومنها مانشستر يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو.