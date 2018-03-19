ميسي يتعهد بالاعتزال دوليًا حال الإخفاق في تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2018

كشف ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن أنه سيعتزل دوليًا إذا لم تفز الأرجنتين بكأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور”، اليوم الاثنين: “أنا أحلم بالفوز باللقب في روسيا”.

وأضاف: “ونشعر جميعًا بأنه إذا أخفقنا ولم نتمكن من جلب الكأس، فسيكون السبيل الوحيد هو الاعتزال دوليًا”.

ميسي يعتقد أن كأس العالم هي بطولة معقدة للغاية إذ قال: “الأمر ليس سهلًا، الفوز بكأس العالم لا يحدث دائمًا، يمكن أن تفعل كل شيء بالطريقة الصحيحة ولا تفوز رغم ذلك، مثلما حدث لنا في 2014، البطولة التي أعتقد أننا فعلنا فيها كل شيء، لكننا خسرنا لبعض التفاصيل”.

ولم يحقق ميسي الذي توج بعدة ألقاب فردية وجماعية مع فريقه برشلونة، إنجازات تذكر على المستوى الدولي، باستثناء حصوله على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في بكين عام 2008.

وغير ذلك، فمسيرته مع منتخب التانغو، التي بدأت عام 2005، تخللتها سلسلة من الإخفاقات والنكسات آخرها، خسارة ثلاثة نهائيات وهي، نهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل أمام ألمانيا (0-1)، ثم خسارة نهائيين متتاليين في بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي، في العامين 2015 و2016.

ويرى ميسي في المحفل الكروي الدولي في روسيا، الفرصة الأخيرة له ولزملائه لحصد لقب كبير مع التانغو، وتتويج مسيرتهم المظفرة مع الساحرة المستديرة باللقب المونديالي قبل أن يخبو نجمهم، إذ اقترب جلّهم من سن الاعتزال.

وسيبلغ البرغوث سن الـ31 عامًا في المونديال الروسي، فيما سيبلغ الثلاثي غونزالو هيغوين، وسيرخيو أغويرو، وآنخيل دي ماريا الـ30، وسيتجاوز خافيير ماسكيرانو الـ34 عامًا.