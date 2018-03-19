تير شتيغن: نادي برشلونة بحاجة لإنيستا في العديد من السنوات المقبلة

قال مارك-أندريه تير شتيغن، حارس نادي برشلونة، إن أندريس إنيستا لا يزال أمامه الكثير ليقدمه بعد أن تلقى لاعب الوسط تحية حارة من الجماهير خلال الفوز 2-صفر على أتلتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بعد أيام من إعلانه أنه يفكر في ترك النادي.

وأمضى إنيستا، البالغ 33 عامًا، مسيرته كلها في برشلونة لكنه قال الأسبوع الماضي إنه تلقى عرضًا للعب في الصين ويجب أن يقرر بنهاية أبريل نيسان ما إذا كان سيقبله أو يبقى في استاد نو كامب.

وأبلغ شتيغن الصحفيين بعد أن وسع برشلونة الفارق إلى 11 نقطة في صدارة الدوري الإسباني: “إنه قرار شخصي والكل يرغب في استمراره في برشلونة لأنه شخص رائع. نعرف أن علينا الاستمرار كفريق حتى نهاية الموسم ونحن بحاجة إليه في الوقت الحالي وفي العديد من السنوات القادمة”.

وأضاف: “نحن نفكر في الحاضر وهو سيتخذ القرار. أتمنى أن يبقى لكن الشخص الوحيد الذي يعلم ماذا سيفعل هو انيستا”.

???? | Iniesta in training today. pic.twitter.com/cW76cusEx0 — Barca Universal (@BarcaUniversal) March 16, 2018

وبدأ انيستا مباراة بيلباو على مقاعد البدلاء بعدما كشف عقب الفوز 3-صفر على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، أنه تلقى عرضًا من الصين. وهتفت له الجماهير “إنيستا، من فضلك ابقى معنا” عندما شارك بدلا من عثمان ديمبلي بعد مرور ساعة من اللعب.

وتابع الحارس الألماني: “إنه قرار شخصي وسندعمه أينما ذهب. نحبه كقائد لنا”.

وخاض إنيستا مباراته الأولى مع برشلونة في 2002 وفاز بالدوري الإسباني ثماني مرات وكأس الملك خمس مرات إضافة لأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي الكتالوني الذي يستطيع إحراز ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.

ويتفوق برشلونة على أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه بفارق 11 نقطة بعدما خسر فريق المدرب دييغو سيميوني 2-1 أمام مضيفه فياريال، أمس الأحد، ويواجه روما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في أبريل نيسان ويلتقي مع أشبيلية في نهائي كأس الملك في 21 أبريل.