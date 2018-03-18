كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد يرفض مقارنته بأي لاعب في التاريخ

قال كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد وقائد البرتغال إنه لا يوجد شخص في العالم لديه “موهبته أو تفانيه في الأداء” وأصر على أنه لا يمكن مقارنته بأي لاعب اخر في العالم.

وسجل رونالدو أربعة أهداف في شباك جيرونا في الدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في الليغا حتى الآن ليواصل تألقه في كافة المسابقات مؤخرًا.

وحسم رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات الجدل بشأن مقارنته مع ليونيل ميسي عندما أشار إلى أنه رقم واحد في العالم.

وقال رونالدو في إعلان جديد لشركة “نايك” الأمريكية للملابس التي ترعاه مدى الحياة : “في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم. لعبت من أجل المتعة لكن في رأيي أعتقد أن قدراتي ظهرت عندما كنت في مانشستر يونايتد. لا أرى الكثير من اللاعبين في موهبتي والتفاني في العمل ولا أحد يمكن مقارنته بي لا أحد سيكون كريستيانو رونالدو. سيكون كل منهم نفسه وأنا سأكون نفسي”.

وسجل رونالدو 562 هدفًا في 753 مباراة رسمية خلال مسيرته لكنه يفتقد التتويج بكأس العالم بعد فوزه ببطولة أوروبا قبل عامين مع منتخب بلاده.

ويأمل أسطورة ماديرا في إضافة لقب المونديال لخزانته المكتظة بالألقاب الصيف المقبل ، خاصة بعد استعادة تألقه وقيادة ريال مدريد للفوز 6-3 على جيرونا.

وسجل رونالدو 13 هدفًا رائعًا في آخر سبع مباريات في كافة المسابقات وأضاف لها رباعية جيرونا الليلة.

وسيواجه فريق زين الدين زيدان يوفنتوس في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي من المرجح أن يحتاج فيها المدير الفني الفرنسي للفوز بلقبها ليحتفظ بمنصبه.