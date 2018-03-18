كريستيانو رونالدو يقود نادي ريال مدريد لسحق جيرونا.. وهذا ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

سحق نادي ريال مدريد ضيفه جيرونا بستة أهداف لثلاثة في إطار مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري الإسباني، والتي أقيمت اليوم في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وأحرز أهداف ريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو الذي سجّل رباعية في الدقائق 11 و47 و64 و91وهدف من فاسكيز بالدقيقة 59 وغاريث بيل بالدقيقة 86، بينما سجل أهداف جيرونا كريستيان ستواني بالدقائق 29 و67 وهدف من جونابي بالدقيقة 88 من زمن اللقاء

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 43 في المركز السابع.