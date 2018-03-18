شاهد هدف السعودي عبدالله الحمدان في مباراة سبورتنغ خيخون وراسينغ فيالبيس ‎(فيديو)

سجل عبدالله الحمدان، لاعب سبورتنغ خيخون المعار من نادي الشباب السعودي، أول أهدافه مع فريقه الإسباني، خلال فوز فريقه، على راسينغ فيالبيس (7-1)، ضمن الجولة الـ27 من دوري الشباب.

وهذه هي المشاركة الثانية لعبدالله الحمدان، بعد مشاركته بديلًا لدانييل ساندوفال، في الدقيقة 81، من ديربي أستورياس المصغر، بين سبورتنغ خيخون وأوفيدو، يوم 4 مارس الجاري، والذي فاز به الأول (2-0)، ضمن الجولة الـ25 من دوري تحت 19 عامًا.

وأحرز الحمدان الهدف السادس لفريقه.

هدف عبد الله الحمدان مع فريقه سبورتنغ خيخون .. هدف رائع ????????????@RealSporting @7amdan_abood @Turki_alalshikh pic.twitter.com/kjjZiahj24 — اللاعبون السعوديون في لاليغا (@LaligaCF7) ١٨ مارس، ٢٠١٨

وعزز سبورتنغ خيخون صدارته لجدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، فيما تجمد رصيد فيالبيس عند 16 نقطة، في المركز الأخير.