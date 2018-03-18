شاهد هدف السعودي عبدالله الحمدان في مباراة سبورتنغ خيخون وراسينغ فيالبيس ‎(فيديو)

شاهد هدف السعودي عبدالله الحمدان في مباراة سبورتنغ خيخون وراسينغ فيالبيس ‎(فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل عبدالله الحمدان، لاعب سبورتنغ خيخون المعار من نادي الشباب السعودي، أول أهدافه مع فريقه الإسباني، خلال فوز فريقه، على راسينغ فيالبيس (7-1)، ضمن الجولة الـ27 من دوري الشباب.

وهذه هي المشاركة الثانية لعبدالله الحمدان، بعد مشاركته بديلًا لدانييل ساندوفال، في الدقيقة 81، من ديربي أستورياس المصغر، بين سبورتنغ خيخون وأوفيدو، يوم 4 مارس الجاري، والذي فاز به الأول (2-0)، ضمن الجولة الـ25 من دوري تحت 19 عامًا.

وأحرز الحمدان الهدف السادس لفريقه.

وعزز سبورتنغ خيخون صدارته لجدول الترتيب، برصيد 64 نقطة، فيما تجمد رصيد فيالبيس عند 16 نقطة، في المركز الأخير.

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