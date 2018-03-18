خسارة أتلتيكو مدريد أمام فياريال تقرّب نادي برشلونة من لقب الدوري الإسباني

تقدّم برشلونة خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب انتصاره 2/0 على ضيفه أتلتيك بلباو، وخسارة ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد 2/1 أمام مستضيفه فياريال، ليعزز النادي الكتالوني صدارته بفارق 11 نقطة اليوم الأحد.

ووضع أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 20، لكن المهاجم التركي إينيس أونال أدرك التعادل في الدقيقة الـ 82 قبل أن يحرز هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لفيتولو مهاجم أتلتيكو مدريد بعدها بقليل.

ويتصدّر الفريق الكتالوني المسابقة برصيد 75 نقطة قبل 9 جولات على النهاية.

وفي وقت سابق اليوم تعرّض إشبيلية لانتكاسة بعد فوزه على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بخسارته 2/1 أمام ليغانيس.

وتأهل إشبيلية، الذي خسر للمرة السادسة في 12 مباراة بالدوري تحت قيادة فينشنزو مونتيلا، إلى دور الـ 8 لدوري الأبطال لأول مرة عقب فوزه 2/1 على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم الثلاثاء الماضي.

لكن إشبيلية وجد نفسه متأخرًا أمام ليغانيس قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس من المدافع أوناي بوستينزا.

وأجرى مونتيلا 3 تغييرات على الفريق الذي صدم مانشستر يونايتد، وأشرك وسام بن يدر كأساسي، بعدما أحرز هدفين في العملاق الإنجليزي الأسبوع الماضي، لكن فريقه نادرًا ما شكل خطورة على ليغانيس.

وأضاف المهاجم خافيير إراسو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 59، وزادت الأمور سوءًا لإشبيلية بسبب طرد بابلو سارابيا قبل النهاية بـ 6 دقائق بعد حصوله على إنذارين خلال 11 دقيقة، ورغم ذلك قلّص ميغيل لايون الفارق لإشبيلية في الدقيقة الأخيرة.

ويحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 45 نقطة متأخرًا بنقطتين عن فياريال خامس الترتيب.